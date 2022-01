Eesti kõigi aegade teine 400 meetri tõkkejooksja taandub tippspordist 

„Üldjuhul, kui sportlane karjääri lõpetab, siis on see kahest asjast tingitud: kas saab motivatsioon otsa või oled lihtsalt liiga katki. Aga katki ei minda ühe päeva või minutiga, see nõuab pikemat aega ja kui ollagi pikemat aega katki, siis see mõjub ka üleüldisele töönaudingule ja motivatsioonile,“ rääkis Jagor, kes hoiab isikliku rekordiga 49,37 Eesti kõigi aegade edetabelis Rasmus Mägi järel teist kohta, Vikerraadiole.

„Minu puhul oligi see protsess mitte küll kiiresti liikuv, aga umbes kolm aastat ühtlast rada minekut. Lõpp on alati särtsakas ja minu puhul oli ka see umbes sekundiline valgustus, kus ma sain aru, et nüüd on kõik. Minu jaoks füüsiliselt see aeg ei olnudki väga keeruline. Sain kõiki kvaliteetseid treeninguid teha.“