Kläbo ja Neprjajeva olid Tour de Skil taas võidukad 

Üldarvestuses on Neprjajeva edu Anderssoni ees 1.12. Kolmandana pääseb viimasel etapil rajale soomlanna Kerttu Niskanen (+1.19). Pärmäkoski on neljas (+1.21), Weng viies (+1.40) ning kuuendat kohta jagavad üleeile klassikasprindis kukkunud Jessie Diggins ja Tatjana Sorina (+1.42).