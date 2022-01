HÄSTI! Aigro ja Maltsev pääsesid nelja hüppemäe turnee kolmandal etapil kindlalt põhivõistlusele

Austrias Innsbruckis toimuval võistlusel sai Aigro 130 meetri mäel 120 meetri pikkuse õhulennu eest 108,3 punkti ning see andis 23. koha. Maltsev hüppas 118 meetrit, teenis 106,3 silma ning oli kaasmaalasest viis kohta tagapool.

„Midagi erilist täna mäel ei teinud. Olen turnee ajal enda hoovõtu kallal tõsist vaeva näinud, kuna see on muutunud päris palju ning on üks suurimaid faktoreid. Pärast Garmisch-Partenkircheni etappi töötasin treeneriga läbi erinevaid asendeid, millega tulid suvel head hüpped. Kui hoovõtt paika sai, oli mäle oma asjadele lihtsam keskenduda,“ kommenteeris Aigro oma esitust pressiteate vahendusel.