JAMA! Nelja hüppemäe turnee kolmas etapp jäeti ära, hea kvalifikatsiooni teinud Aigro ja Maltsevi tulemused nulliti

„Midagi erilist täna mäel ei teinud. Olen turnee ajal enda hoovõtu kallal tõsist vaeva näinud, kuna see on muutunud päris palju ning on üks suurimaid faktoreid. Pärast Garmisch-Partenkircheni etappi töötasin treeneriga läbi erinevaid asendeid, millega tulid suvel head hüpped. Kui hoovõtt paika sai, oli mäle oma asjadele lihtsam keskenduda,“ kommenteeris Aigro esmaspäeval oma esitust pressiteate vahendusel.