IMELAPS: 15aastane Eesti koolitüdruk tõstab raskusi, millega paljud mehedki jänni jäävad 

TUGEV: 15aastase Marelin Jüriado rekord varustusega lamades surumises on 92,5 kilo.

Eesti naise võimetel polegi piire. „Ma ei oleks iial uskunud, et nii lühikese ajaga võib nii kaugele jõuda,” räägib alles 2020 sügisel jõutõstmisega sihipäraselt tegelema hakanud Rõngu keskkooli üheksanda klassi õpilane Marelin Jüriado, kelle tulemusi võib nimetada heas mõttes pöörasteks. Noorte jõutõmbe maailmarekord on piiga tippmargist 20 kilo parem, kuid selle purustamiseks on tal aega üle kahe aasta.