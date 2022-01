PÕNEV: Nõmme Kalju ja Tartu Tammeka tõid peatreeneriks portugallased 

Cardoso alustas treenerina tööd 2012 aastal Martimo Madeira abitreenerina, järgmisel aastal asus ta Angola klubi Maio Benguela peatreeneriks, aastatel 2014 kuni 2017 juhtis ta Angola alaliidu akadeemia U20 võistkonda. 2017 kuni 2018 töötas ta abitreenerina Küprose Limassoli AELis, kust liikus edasi Küprose suurklubisse APOEL, kellega võideti 2018. aastal meistritiitel.

Samal teemal Jalgpall JUBA KUUES KLUBI VAHETAB TREENERIT! Nõmme Kalju otsib uut juhendajat välismaalt Edasi liikus Cardoso tagasi kodumaale, kus oli abitreener Estoril Praias, viimased kaks aastat töötas ta peatreenerina Portugali klubis Louletano D.C. „Mul on suur au esindada Nõmme Kalju jalgpalliklubi, olla osa klubi perest ja teha üheskoos ajalugu. Kalju on Euroopas tuntud klubi kus on ambitsiooni, võidetud tiitleid ja palju visadust, et samm, sammult tippu pürgida,“ ütles Cardoso Kalju pressiteenistuse vahendusel.

„Olen tänulik minule osutatud usalduse eest ja usun, et meie meeskond teeb selle nimel kõvasti tööd, et mängida head jalgpalli, võita tiitleid ja rõõmustada fänne,“ jätkas vastne juhendaja.

Kalju spordidirektor Argo Arbeiter tõdes, et Eddie on kaasaegne treener, kellel on nii kogemust, nooruslikust kui ka ambitsiooni. „Eesti pole tema jaoks võõras koht, sest 2019. aastal Küprose APOEL meeskonna abitreenerina võideti UEFA Euroopa liigas Florat koondseisuga 5 : 2,“ kommenteeris Arbeiter.

„Usun, et Eddiel on indu, teadmiseid ja nägemust edu saavutamiseks, ta on hea õpetaja ja suurepärane suhtleja. Oleme põnevil Nõmme Kalju esindusmeeskonna tuleviku osas tema eestvedamisel,“ lisas spordidirektor. Kalju esindusmeeskonna treeneritetiimiga on lisaks Cardosole liitunud Kaido Koppel ja Alger Dzumadil, kellest viimasest saab ühtlasi Kalju U21 järelkasvumeeskonna peatreener.

Ka üleminekumängudes Tallinna Kalevi alistanud ja sellega meistriliigasse püsima jäänud Tartu Tammeka tõi meeskonda vedama mehe Portugalist, kui Carlos Miguel Sousa Santoga sõlmiti kaheaastane leping. 37aastane UEFA Pro litsentsi omav Santos on viimastel aastatel töötanud treenerina Portugali kohalike klubide Braga, Gil Vicente ja Amares ridades.

Jalgpallikool Tammeka tegevjuht Kristjan Tiiriku sõnul oli esindusmeeskonna peatreeneri valikus kuus kandidaati, kelle seast osutus valituks Miguel Santos. „Tegemist on Portugalis hinnatud treeneriga, kes omavahelistes vestlustes näitas, et tema visioon kaasaegsest jalgpallist ja noormängijate arendamisest on Tammekaga sarnane. Olen kindel, et uus peatreener aitab Tammeka esindusmeeskonna mängijatel teha järgmise sammu enda arengus ja jõuda uuele tasemel,“ rääkis ta klubi sotsiaalmeedia vahendusel.