AMETLIK: Henri Anier siirdus mängima eksootilisse Aasia riiki 

Flora noortesüsteemist välja kasvanud 31aastane Anier on varasemalt mänginud Itaalia klubi Sampdoria noortesüsteemis, Norra klubides Viking ja Fredrikstad, Šotimaa meeskondades Motherwell, Dundee United, Hibernian ning Inverness Caledonian Thistle, Saksamaal Erzgebirge Aues, Rootsis Kalmaris, Soomes Lahtis, Lõuna-Koreas Suwonis ja Hollandis Go Ahead Eaglesis.

15 vooru järel hoiab Muangthong United Tai meistriliigas 15 satsi seas kuuendat kohta, liidrist Buriram Unitedist lahutab neid seitse silma. Möödunud hooajal oli Anieri uus tööandja seitsmes, kuid meeskond on võitnud ka neli meistritiitlit, millest viimase 2016. aastal.

Sarnaselt paljudele teistele Aasia liigadele on ka Tais üpris karmid välismängijate piirangud, sest satsis tohib olla maksimaalselt kolm Kagu-Aasia jalgpallurit, üks mängija mujalt Aasiast, kolm meest mujalt maailmast ja ülejäänud peavad olema kohalikud mehed. Nii on Põhja-Makedoonia passiga peatreener Mario Gjurovski satsis näiteks Filipiini passi taskus hoidvad rootslane Jesper Nyholm ja austraallane Jesse Curran, usbekk Sardor Mirzajev. Muu maailma kolmel kohal on brasiillased Lucas Rocha ja Willian Popp ning alates tänasest Anier.