Viies jalgpalli suurliigas on võitja sisuliselt selge. Mis läks valesti? 

Kuigi kulunud klišee järgi on pall ümmargune ja murul võib kõike juhtuda, siis jaanuari alguses on vaid kahes suurliigas – Hispaania ja Itaalia – esimese ja teise meeskonna vahe vähem kui kaheksa punkti. Kui võtame juurde portaali FiveThirtyEight SPI-reitingute (inglise keeles: Soccer Power Index, eesti keeles laias laastus: jalgpalliklubide tugevuse indeks) põhjal jooksutatud mudelid, siis on Prantsusmaal ja Saksamaal tiitliheitlus sisuliselt läbi, Inglismaa kõrgliiga võitja on 85% tõenäosusega Manchester City ning vaid Hispaanias ja Itaalias on protsent nõksa väiksem.