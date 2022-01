Tokyo jooksuradadel ajalugu teinud imenaine lubas edaspidi vinti veelgi peale keerata 

Hassan on kindel, et tänu sellele katsumusele võtab ta sarnaseid tükke ette ka tulevikus ja nii raskelt need enam tulla ei tohiks. „Nüüd olen ma sellega juba korra hakkama saanud. Isegi kui seda oleks teinud keegi teine, siis me teame, et see on võimalik. Teadmatus on see, mis asjad nii raskeks teeb.”