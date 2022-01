ISARÕÕMUD TÕID UUT JÕUDU! Värskem ja energilisem Karel Voolaid: „Kui pisike putukas sind ootab, siis on väga eriline koju tulla." 

„See on siiamaani väga eriline tunne. Ma arvan, et iga isa unistus on olla esimestel kuudel oma pojaga koos ja näha teda väga lähedalt kasvamas. Kui hommikul kodust ära lähed, siis poiss roomab koridoris järgi ja ei luba minna. Koju on väga eriline tulla, sest tead, et pisike putukas on seal sind ootamas. Tööasju ma aga näiteks kodust teha ei saa, vaid on vaja sättida. Kontorid ja raamatukogud on väga tuttavaks saanud.“