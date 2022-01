MEES, KES KÕNNIB OMAPÄI! Umbluu-usku Djokovic sattus järjekordse suure pahanduse keskmesse 

Kui Djokovic Austraalias mängida saaks, oleks ta automaatselt favoriit ja jahiks oma 21. suure slämmi tiitlit. See tõstaks ta kõigi aegade parimaks.

ATP esireket Novak Djokovic teatas küll sotsiaalmeedias, et sai Austraaliasse lendamiseks eriloa, aga kas ta ka päriselt riiki sisse pääseb, on veel kahtlane. Igatahes on Djokovic tekitanud veeklaasis seesuguse tormi, mis ei vaibu ilmselt maha ka Austraalia lahtiste alguseks.