Igav formaat, nüri lõpplahendus ja kaks korda vähenenud auhinnarahad. Rehemaa: sellist Tour de Skid on keeruline tuuriks nimetada 

„Tuur on muutunud väga palju – algse idee puhul võeti eeskuju jalgrattasõidu pikkadest tuuridest. Esimestel aastatel oli kaheksa-üheksa etappi ja me sportlastena sõna otseses mõttes tuuritasime. Alustasime Tšehhis Nove Mestos, edasi olid ülesõidud Saksamaale ja nii edasi. Reisima pidi palju ja võistlusi oli palju. Tänavust kahe sprindiga asja on keeruline tuuriks nimetada. Pigem on lihtsalt rida võistlusi,“ räägib Aivar Rehemaa.