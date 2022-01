VALLATU FOTO | Kas tõesti paneb koroonavaktsiin rinnad paisuma?! Austraalia poksiäss usub, et just nii see on! 

„Ma tõesti ei valeta! Tunnen, et mu tissid on viimasel ajal tohutud... See peab olema süstist, nüüd hakkan asjast aru saama.“

Tõsi ta on, et mõned naised on tõepoolest teatanud rindade suurenemisest USAs asuva farmaatsiahiiu vaktsiini kõrvalmõjuna. Samas on meditsiinitöötajad selgitanud, et see pole vaktsiini kõrvalmõju, vaid pärast süsti tekkida võiva rindade piirkonna ajutise lümfisõlmede turse tagajärg.