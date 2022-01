Ott Tänak: oleme olnud oma arendustöödes pisut maas 

„Ütleme nii, et viimased kaks aastat pole olnud just liiga edukad, nii et kindlasti on see minu jaoks hea võimalus kuttidega tööd teha ja panna kokku üks hea ja tugev auto,“ rääkis Tänak, kes lõpetas eelmise hooaja üldarvestuses viiendana ja üle-eelmise hooaja kolmandana.

„Kuigi me alustasime natuke hilja ja oleme olnud oma arendustöödes pisut maas, siis on hea näha, et inimesed teevad praegu kõvasti tööd. Olen kindel, et suudame sel aastal kõvasti võidelda.“

Samas tõdes Tänak, et tal pole aimugi, milline on praegu Hyundai vahe teiste tiimidega või milline olukord mujal valitseb. Ning see on kõigi jaoks väga suur väljakutse.

„Oleme keskendunud enda tööle ja niikaua, kui oleme enda tehtuga rahul, peaksime oleme uhked. Kui me jätkame samas vaimus ja proovime jõuda oma eesmärkideni, ja jõuamegi, siis olen ma kindel, et oleme tugevad.

See [auto] on tasapisi valmimas. Masinal on potentsiaali ja see tundub olema korralik tervik, nii et nüüd peame lihtsalt õppima ja aru saama, kus peitub selle auto tuum ja kuidas see töötab,“ kõneles Tänak.

Ta lisas, et kuna autode ümber valitseb niivõrd palju teadmatust, siis Monte Carlos saab määravaks ennekõike masina töökindlus ja usaldusväärsus.

„Kõige olulisema tähtsusega on töökindlus. Ma arvan, et alguses vajame me lihtsalt kilomeetrite kaupa kogemusi ning peame koguma punkte, nii et kindlasti on töökindlus suurem prioriteet kui selle võimekus. Kuid eks me näe. Kutid annavad endast parima ja loodetavasti asi toimib,“ resümeeris eestlane.