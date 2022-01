Tartu pidi ühisliiga satsile alla vanduma alles viimastel minutitel 

Kodumeeskonna jaoks algas mäng kurjakuulutavalt, sest lisaks skoorimisel hätta jäämisele, langes hüppeliigese väänamise tõttu mängu lõpuni pingile ka Märt Rosenthal. Õnneks siiski väga tõsise vigastusega tegemist ei ole ja edasistes mängudes on kaitsespets jälle rivis. Jenissei sai aga oma mängumootori käima ja esimese veerandaja lõpus näitas tabloo nende 20 : 8 eduseisu.

Teinegi veerandaeg kulges külaliste taktikepi all, ent kodumeeskond suutis kaitses siiski nii hästi mängida, et suuremaks vahe enam ei veninud ja skoor püsis madalana. Esimese poolaja lõpuks oli Jenissei edu 31 : 18.