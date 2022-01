VIDEO | JABUR! Dakari rallil mootorratturile otsa sõitnud ralliäss pääses ajakaristusega 

39aastane Giniel de Villiers on Dakari ralli legend. Lõuna-Aafrika piloot on võistlusel jõudnud poodiumile kaheksal korral ning 2009. aastal tuli ta üldvõitjaks. Kuid tänavu on mees silma jäänud pahandustega.

De Villiers sai juba ralli avaetapi järel viieminutilise karistuse, sest lõuna-aafriklane ei peatunud ega kontrollinud, kas kukkunud Cesar Zuramaniga on kõik korras. Kuid päev hiljem põrutas ta otsa Ali Oukerbouchi mootorrattale. Kuigi marokolane lasi saatvale kõva karje, siis korraldajate sõnul pääses ta suuremate vigastusteta ja kahjustada sai vaid tema tsikkel.

Samal teemal Auto-Moto uudised Kuuekordne Dakari ralli võitja suri vahetult enne tänavust võistlust Kuid probleem on selles, et De Villiers sõitis sündmuskohalt minema. „Kui tulime üle düüni, nägime mootorratturit ja vältisin teda, et talle mitte haiget teha. Düüni põhjas keerasime ringi, et veenduda, ega rattur viga ei saanud. Me ei tundnud, et oleksime maandudes rattale otsa sõitnud,“ selgitas ralliäss, kelle sõnul ei saanud ta ka häiresignaali Sentinelilt (autodevaheline sidesüsteem, mis hoiatab võistlejaid etappidel esinevatest ohtudest). Samas möönis De Villiers, et ta pole kindel, kas neil oli sidesüsteem sisse lülitatud.

Kuigi rallifännid eeldasid, et De Villiers võetakse võistluselt maha, siis pääses ta „vaid“ viietunnise ajakaristusega. Lisaks jõudis ta kokkuleppele mootorratturiga, et hüvitab KTMile tehtud kahju. „Meil on väga piinlik, et midagi sellist juhtus ja vabandame,“ ütles De Villiers, kes ajakaritusega kukkus neljandalt kohalt neljanda kümne lõppu.

Saudi Araabias toimuval Dakari rallil on kavas tosin etappi, millest on sõidetud neli. Oma kuuendal Dakari rallil osaleb Sebastien Loeb, kellel seni on parimaks jäänud 2017. aastal saadud teine koht. Üheksa WRC-tiitlile kõrvale esimest Dakari esikohta ihalev prantslane hoiab ka tänavu üldarvestuses teist kohta. Rallimasinate arvestuses juhib Katari piloot Nasser Al-Attiyah (Toyota), kes edestab Loebi (BRX) 38 ning koduliival sõitva Yazeed Al-Rajhit (Toyota) 49 minutiga.

Dakari ralli tosin parimat. Foto: Dakar.com