Legendaarne ralli on naasmas WRC-kalendrisse 

Varem ralliga tegelenud 60aastane bin Sulayem tunnistas FIA presidendiks saades, et tema eesmärki on ralli muutmine odavamaks ning ülemaailmseks spordiks. „Peame jõudma Aafrikas, Lähis-Idas ja Aasia, isegi Ladina-Ameerikas elavate inimesteni, kes võiksid seda ala armastada. Aga kas nad saavad selle alaga tegeleda? Ei,“ nentis ta möödunud aasta lõpul. Üks osa kavast võiks olla ka etappide viimine Euroopast välja.

FIA bossile pole sealsed teed sugugi tundmatud. „Olen paar korda Argentiinas sõitnud, nii et mul on head mälestused sealsest kultuurist kui ka oma tulemustest,“ lisas bin Sulayem, kes sai Ford Escortiga 1993. aasta Argentina rallil kuuenda koha. „Argentina on suur riik. Neil on tugev motospordikultuur ja eriti rallikultuur. Nüüd on oluline pidada läbirääkimisi promootori ja kohaliku motospordiliiduga.“