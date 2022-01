Eesti karatesporti tabas valus kaotus 

Eesti karatesporti on tabanud valus kaotus – 67. eluaastal lahkus meie hulgast Eesti karatespordi veteran ja entusiast Olav Kivirand (21.06.1954–31.12.2021). Olav oli karates kahekordne NSV Liidu meister (1979 ja 1982), Eesti absoluutne meister (1978), samuti neljakordne Eesti meister (1977, 1978, 1979 ja 1982). Olav oli ka 1981. aastal Tallinna rahvusvahelise karateturniiri võitja ja tema auhinnakapis on kuulus pronksist Buldog, mille valdajad said olla üksnes parimatest parimad.