GALERII | Eesti iluuisutajaid kimbutavad koduse EMi eel erinevad pisihädad. Anna Levandi: peamine, et sportlased naudiksid võistlust 

„Mulle endale suured võistlused väga meeldisid. Nõukogude Liidu sees oli suur konkurents, aga tiitlivõistlused olid nauditavad, sest seal oli suur tähelepanu ja positiivne publik. Usun, et ka meie sportlased ootavad seda EMi. Loodan, et meie noored uisutajad võtavad asja positiivselt ja näitavad, kui suure töö nad on aastate jooksul ära teinud. Kuigi meie sportlased on noored, siis Niina on üle 13, Eva-Lotta üle 14 ja Arlet üle 12 aasta harjutanud,“ tunnistas pressikonverentsil kunagine tippuisutaja ja nüüdne treener Anna Levandi.