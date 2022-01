Marten Liiv jääbki EMilt eemale: jalaga pole head lood 

„Jalaga pole head lood. Tundub, et on põletik sees ja alates tänasest sain antibiootikumid peale,“ sõnas ta Õhtulehele.

Traumata olnuks eestlane EMil 1000 meetri distantsil medalimängus, kuid nüüd peab seda televiisorist jälgima. Ometi ütleb ta, et pole üleliia kurb. „Rohkem võistlusi on tulemas. Hetkel on vaja kiiremas korras jalg terveks ravida ja tagasi ree peale saada,“ lausus Liiv.