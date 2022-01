VÄGA KIHVT! 18aastane Tartu väravavaht pääses Serie As pingile 

Kivila on Tartu Santose kasvandik, kelle senised tõsisemad mängud pärinevad 2019. ja 2020. aastast, kui ta Esiliigas ja Esiliiga Bs Tartu Welco väravasuud kaitses.

2020. aasta oktoobris siirdus toona 17aastane noormees Veronasse, kus lõi käed Hellasega. Enne neljapäeva oli ta pallinud ainult Hellas Verona noorteakadeemias. Sel aastal on ta Primaveras ehk U19 liigas käinud platsil 10 kohtumises ja teinud koolm nullimängu.

Põhjus, miks eestlane Serie A pingile nimetati, peitub selles, et seni esiväravavahiks olnud Lorenzo Montipo ja varumees Alessandro Berardi on mõlemad koroonaviirusega väljas. Verona väravat kaitseb 21aastane horvaat Ivor Pandur ja Kivila on Verona pingil ainus väravavaht.