Estoni Kohver: Kuno Tehva on nii rets ärimees, et meiesugused kaks debiili ei saagi teda kuidagi orki tõmmata. 

Fredo Getulio Aurelio ahistamisskandaal pole Kalju ajaloos esimene must plekk. 2012. aastal peeti kokaiiniäriga seoses kinni Kalju mängija Oliver Konsa, 2016. aastal vahistati bordelliäriga seonduvalt klubi juhatuse liige Tanel Aavik.

Ta tunnistas, et Getulio skandaal hakkas neid kummitama alles pärast allkirjade andmist. „Kalju puhul läks tegelikult nii, et tegime diili ära ja alles siis hakkasime mõtlema, et kurat. Me tõesti ei mõelnud, et hakkame Kalju hämaramal poolel liugu laskma. Mõtlesime ikka hoopis lihtsamalt. Meile meeldib jalgpall. Pull oleks olla särgi peal. Ja me saame rämmarile nähtavust. Tõenäoliselt tuleb see ju kasuks ka tupsu ja energiajoogi müügile.

Kuno Tehva ja Estoni Kohver. Foto: Facebook / Nõmme Kalju FC

Kohveri sõnul teadis ta hästi ka seda, et Tehva tegutses aastaid aktiivselt ööklubide äris ehk ka see on omamoodi rämmar. Kalju minevikumuresid nad aga enda huvides ära ei taha kasutada. „Kuno on nii rets ärimees, et meiesugused kaks debiili ei saagi teda kuidagi orki tõmmata. Kuno on paljas ärimees,„ kinnitas ta. „Me müüme neile oma keha ja aju. Nemad hoiavad meid pildis ja meie oleme nende jaoks alati olemas, kui on vaja lapsi trenni kutsuda või mängudel pulli teha.“

„Meie enda definitsioon rämmarist on, et see on parim ja halvim tulemus korraga. Nõmme Kalju on parim ja halvim tulemus korraga. Seekord jäädi esimesena medalist ilma. Aga nad olid parim kõikidest teistest!