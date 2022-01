PIIRISKANDAAL: Djokovic peeti Austraalias kinni, koidab kohtupäev. Serblase suurim konkurent Nadal: „Vaktsineerimine on ainus viis, kuidas pandeemiat lõpetada." 

Djokovici mure peitub selles, et ta pole koroona vastu vaktsineeritud. Selliseid inimesi lastakse aga Austraaliasse sisse vaid erandjuhtudel. Esialgu näis, et tenniseilma superstaaril veab – Djokovic põdes väidetavalt viimase kuue kuu jooksul koroonat kaks korda ja see lubaks tal maakera kuklapoolele vaktsineerimata saabuda.