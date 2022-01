ÜLEMINEK KOIDAB! Erik Sorga siirdub suure ajalooga Rootsi klubisse 

Sorga mängijaõigused kuuluvad praegu D.C. Unitedile, kuid viimased pool aastat on ta veetnud laenul VVV-Venlos Hollandi esiliigas. Sorga alustas seal küll vägevalt, kui lõi juba debüütmängus Almere City võrku kaks väravat. Paraku sai ta järgmise nelja kuu jooksul jala valgeks vaid korra ja nii on ta vajunud pingile. Kokku peaks tema saldoks jääma 11 mängu, viies neist kuulus ta algkoosseisu ja kolm väravat. Vägev algus, aga pigem tuhm lõpp.

Rootsi ajalehe Expresseni andmetel on Göteborgil vaja hädasti rünnakut tugevdada ning klubi spordidirektor Pontus Farnerud on pilgud pööranud Sorga suunas. Esmaspäeval ehk 10. jaanuaril saab alguse hooaja ettevalmistusperiood ja vähemalt loodetakse, et selleks ajaks saab meeskond komplekteeritud. Õhtulehele teadaolevalt on Sorga ja Göteborgi telje juttudel tõsi taga. Expresseni andmetel otsib Farnerud veel ka üht väravavahti ja poolkaitsjat.