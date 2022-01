Kesk-Euroopa riigid tahavad korraldada unikaalse MM-ralli 

Saksamaa asfaldiralli on MM-kalendris olnud 37 korda, viimasel kolmel aastal võitis etapi Ott Tänak. Kuid alates 2020. hooajast pole WRC-ässad seal sõtinud. Austrias jagati punkte esimest ja viimast korda 1973. aastal, aga sealne ettevõte Red Bull on aktiivne ralli toetaja. Tšehhi teid pole kuninglik rallisari mõõtnud. Samas on Tšehhis võimsad rallitraditsioonid, sest nad on aastaid võõrustanud EM-sarja ning nende autotootja Škoda on osalenud WRC-sarjas.