Naiste sprindisõidu võitis Röiseland, eestlannad punktikohale ei jõudnud 

Röiseland, kes kasvatas MK-sarjas edu täna 15. kohaga piirdunud Elvira Öbergi ees 64 punktile, jäi oma sooritusega rahule.

„Olen tänase sõidu üle väga õnnelik. Olud olid keerulised ja kogu aeg sadas, kuid proovisin endast parima anda. Tegin tiirus ühe eksimuse, kuid arvestades, et võitsin, oli see kokkuvõttes hea tulemus,“ lausus ta pärast sõitu ETV2 otse-eetris.

Norralanna teeb Oberhofis homme kaasa segateatesõidus ning ülehomme naiste jälitussõidus. „Seejärel lähen Ruhpoldingu etapile. Antholzi ma vist ei lähe. Sellest on kahju, sest see on mu lemmikvõistlus. Kuid pean olümpiaks valmistuma,“ kirjeldas Röiseland oma edasisi plaane.