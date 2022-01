Kontaveit tegi endale konkurendi mahitusel lõpuks Twitterisse kasutaja. Lisaks oodatud nimedele hakkas ta esimeste seas jälgima ka kuulsat Eesti koomikut! 

Esimeste tundidega on maailma seitsmendal reketil juba üle 2000 jälgija ning ta ise on hakanud jälgima 16 kasutajat. Nende seas on mõistagi Jabeur ja mitmed teised tennisega seotud tegelased või organisatsioonid - näiteks Daria Kasatkina, Anastasia Pavljutšenkova, Austraalia lahtised, Wimbledon ja WTA -, aga näiteks ka Eesti valitsus, Eesti president Alar Karis, Kontaveidi hea sõbranna Keili Sükijainen ja kuulus Hollywoodi näitleja Ryan Reynolds. Kirsiks tordil näitab Kontaveit, et peab lugu ka kodumaisest huumorist, kui asus esimeste seas jälgima Eesti tippkoomikut Ari Matti Mustoneni.