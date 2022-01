AMETLIK: Erik Sorga liitus Rootsi tippklubiga 

22aastane eestlane sõlmis meeskonnaga lepingu, mis kehtib 2025. aasta lõpuni. Eelnevalt kuulus Sorga USA klubisse D.C. United, ent viimased pool aastat veetis ta laenul VVV-Venlos Hollandi esiliigas.

Göteborgi spordidirektori Pontus Farnerudi sõnul olid nad ründemängijat pikalt jälginud.

„Erik on mängija, kellel oleme kaua silma peal hoidnud. Tal on palju häid omadusi, eriti kiirus ja oskus luua olukordi nii endale kui ka meeskonnakaaslastele. Ta on modernne ründaja, kes töötab kõvasti nii kaitses kui ka rünnakul,“ lausus Farnerud klubi kodulehel.

Sorgal oli Göteborgiga liitumise üle hea meel.

„Göteborg suur Skandinaavia klubi, mida teavad kõik jalgpallientusiastid. Mul on selge ettekujutus sellest, mida me saavutada tahame. Pürgime taas tippu Rootsi jalgpallis ning loodan olla sellest osa. Tahan ka fännide ees mängida. Olen näinud, kui vägev on atmosfäär kodustaadionil,“ sõnas Sorga.

Ta lisas, et rahvuskoondise seisukohast sobis Rootsi kõrgliigaklubiga liitumine hästi.

„Mulle on oluline, et saaksin aidata koondist. Arvestades, kuidas pandeemia mõjutas USA meistriliigat, olid mängud Euroopas vajalikud, et koondisesse pääseda,“ lisas Sorga.