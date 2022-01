VIDEO | TOHOH! Inglismaa kolmanda liiga meeskond lülitas maailma rikkaima klubi konkurentsist 

Seejuures oli see Cambridge'ile esimeseks võiduks meistriliiga klubi üle pärast 1984. aastat. Ühtlasi alistati Newcastle'i näol maailma rikkaim klubi: mäletatavasti sai sügisel nende ametlikuks omanikuks Saudi Araabia avalik investeerimisfond PIF, mille koguväärtus on üle 380 miljardi euro.

Kuigi osturallit pole Newcastle uute omanike all veel alustanud, on nende ajaloo suurim üleminek enam kui 150 korda suurem Cambridge'i omast: 2019. aastal ostsid nad Hoffenheimist Joelintoni 44 miljonit euro eest. Portaali Transfermarkt andmetel on Cambridge'i rekordostuks aga inglane Steve Claridge, kelle eest maksti 1992. aastal 280 000 eurot.