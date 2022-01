SAAGA JÄTKUB: Djokovici kummitavad kuupäevad minevikust, Austraalia riiki tulevikust 

Sealjuures üritasid Austraalia ametivõimud Melbourne’i hotellis lõksus viibiva Djokovici kohtuistungit kahe päeva võrra edasi lükata, kuid see ei läinud õnneks. Austraalia tenniseliit selgitas kohtule, et nende graafiku jaoks on ülioluline, et hiljemalt teisipäevaks saaks esireketi saatus selgeks ja nõnda langeb haamer plaani järgi kohe nädala algul.