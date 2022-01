USKUMATU REEGEL: Aafrika koondised sunnitakse kasvõi ilma väravavahita mängima! 

Vast nimekaim mängija, kes Aafrika mandri suurturniiri eel koroonaviirusega nakatunud, on Londoni Arsenalis klubijalgpalli taguv Gaboni koondislane Pierre-Emerick Aubameyang, kes andis neljapäeval koos kahe meeskonnakaaslasega positiivse testitulemuse. Guinea, Cape Verde, Gambia, Tuneesia ja ka seitsmekordsed meistrid egiptlased on kõik teada andnud, et nende koondistes on tuvastatud koroonaviirusega nakatunuid.

Turniir algab pühapäeva õhtul alles päev varem Kameruni lennanud Egiptuse ja Nigeeria vastasseisuga ning korraldajad tahavad nui neljaks võistluse eduka lõpuni tüürida. See tähendab, et osalevad koondised on saanud uskumatuna näiva käsu: väljakule tuleb minna juhul, kui kogu koondise peale saab kokku vähemalt 11 tervet mängijat.

Näiteks Inglismaa kõrgliigas on reegel, et klubid peavad oma matši ära pidama, kui neil on väljakule saata vähemalt 14 mängijat – kuid kuna koondised annavad suurturniiriks üles piiratud arvu pallureid ja ei saa vajadusel võtta varumehi näitaks duubelrivistusest, siis on isegi arusaadav, miks on Aafrika rahvuste karika korraldajad seadnud nii karmi piiri.

Mis teeb olukorra aga eriti hämmastavaks: kohustus väljakule tulla on koondistel ka siis, kui 11 mängija seast ei leia mitte ühtegi väravavahti. See tähendab, et vajadusel peaksid meeskonnad postide vahele saatma mõne väljakumängija.