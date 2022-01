Meeslaskesuusatajad vinnasid end olümpiamängu tagasi. Zahkna: keegi ei tohi ebaõnnestuda 

Kordame üle, et teatemeeskonna saavad Pekingis välja panna riikide edetabeli 20 paremat. Eesti on endiselt esimesena joone all, kuid vahe Jaapaniga kahanes Oberhofis 170 punktilt 22 peale. Suure töö tegid mehed ära reedel, kui Rene Zahkna ja Kristo Siimeri elu parimate tulemuste (vastavalt 17. ja 57. koht) najal parandati oma edetabelipunkte hoobilt 138 võrra. Täiendavad kümme punkti hammustati laupäeval segateatesõidus, sest ankrunaine Tuuli Tomingas tõstis Eesti (koosseisus veel Zahkna, Siimer ja Regina Oja) hea viimase lasketiiru ja suusaringi toel 14ndaks. Seni oli olümpiaarvestuses kirjas selle formaadi 16. koht.