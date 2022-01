Miks on jalgpalli meistriliigas kümnest klubist seitsmel välistreener?  

„Eesti treenerite koolitused on puudulikud ja kasvatatakse treenerid, kellel puudub sellisel tasemel töö tegemiseks oskused. Klubid teavad, mida nad tahavad. See pole kohalike treenerite süü, sest nemad annavad endast parima. See on kultuuri küsimus. Vahet pole, kas me oleksime toonud Cardoso või kellegi teise – küsimus on sisus, mida tahetakse näha, kuidas tehakse tööd ja kuidas nähakse tervikpilti, et pole ainult jalgpall, vaid kogukond,“ ütleb Tehva.