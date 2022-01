Itaaliasse siirduva Mikk Jurkatammeta mänginud TalTech alistas võõrsil Viimsi 

Teisel poolajal jätkus tasavägine matš ja kaks pool minutit enne kohtumise lõppu oli tablool 68 : 68 viigiseis, kuid seejärel panid TalTechi poolt kaugvisked kotti Gregor Ilves ja Tanel Sokk. Kätte võidetud edu ülikoolisats enam käest ei andnud ja nad võitsid matši 76 : 71. „Absoluutselt on mõru meel ja eriti teeb meele mõrudaks see, et ise mängisime s**asti. Olnuks TalTech superhea… aga enda lollused ja eksimused ja nii ta läks,“ lisas Veideman.