Tormis Laine: meeste slaalomi tase on praegu täiesti ebareaalne 

Esimese sõidu kiireimat aega (54,06) jagasid austerlased Fabio Gstrein ja Manuel Feller, Laine kaotas neile 3,38 sekundit. Teise sõitu pääsenuks 2,02 sekundit kiirema ajaga. 67 startijast sai tulemuse kirja 50 meest.

Laine suusatas raja keskosal osavalt, kuid tegi alguses ja lõpus vigu. „Kohe alguses oli üks väiksem, teine suurem viga. Ja viimase kümne sõidusekundi peal tegin veel ühe, mis maksis päris palju aega. Tase on nii tihe, et selliste vigadega on võimatu 30 sisse pääseda,“ tõdes ta.

Positiivset oli ka. „Raja keskmisel osal, mis on kõige järsem ja raskem, olin väga kiire – mul oli 21. vaheaeg. Ühe kiire vaheaja ees ei saa küll mitte midagi, aga see on meie tiimi jaoks märk, et liigume õiges suunas. Hetkel on lihtsalt liiga vähe võistluspraktikat, pean vead ja ebakindlused välja ravima, et suudaksin sõita terve raja nii nagu täna keskmise osa,“ arutles Laine.

Pühapäevase võistluse võitis austerlane Johannes Strolz, kes oli avalaskumise järel seitsmes. Talle järgnesid koondisekaaslane Manuel Feller (+0,17) ja sakslane Linus Strasser (+0,29).

Nädala alguses pidanuks Laine võistlema Zagrebis MK-etapil, kuid meeste slaalom lükkus esmalt kehva ilma ja raja tõttu päeva võrra edasi ning lõpuks tühistati poole pealt.