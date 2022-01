Eksootilise taustaga Nõmme Kalju uus peatreener kiidab Tallinna vanalinna: „Minu jaoks on kõige muljetavaldavam Raeapteek!"

NAERATUS NÄOL: Eddie Cardoso on seni oma uue väljakutsega väga rahul.

Viimastel hooaegadel FC Florast ja FCI Levadiast selgelt maha jäänud Nõmme Kalju on talvel kõvasti pingutanud, et kõige teravama tipuga jälle vahet vähendada. Ametisse on nimetatud spordidirektor Argo Arbeiter ning korraliku taustaga peatreener Eddie Cardoso.