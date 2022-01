EOK OTSUSE KIBE TULEMUS: neljal olümpial osalenud Eesti spordiäss lõpetab eduka karjääri 

TÖÖ ON TEHTUD: Sulgpallur Raul Must lõpetab veebruari alguses pika ja eduka karjääri.

Vahetult pärast Tokyo olümpiat andis Eesti kõigi aegade edukaim sulgpallur Raul Must mõista, et pürib ka Pariisi mängudele. Pool aastat hiljem on ta otsustanud suurest spordist taanduda.