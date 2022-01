GALERII | Tänak WRC uuest ajastust: võitleme kõvasti MM-tiitli nimel 

„Siht selleks hooajaks on lihtne: võita. Ees ootab suur väljakutse, aga see on põnev ja ma ootan värsket algust.“ sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. „Meeskonnas on kõik kõvasti vaeva näinud. Kuna reeglid muutusid, pole kellelgi olnud eriti aega puhata. Mõistagi on see olnud kõva ponnistus.“

„Me peame need autod rallide lõppu saama, et anda neile maksimaalset kilometraaži ja saada nii palju kogemusi kui võimalik,“ rääkis saarlane. „Lisaks on oluline uutest hübriidmootoritest parima soorituse kätte saamine ja nende õige seadistuse leidmine. Õppimist on palju, aga soovime võita järgmise MM-tiitli ja võitleme selle nimel kõvasti. Olen särtsu täis.“

Tänaku läbi hooaja kihutavaks tiimikaaslaseks on nagu ikka Thierry Neuville. „Meeskonnana soovime taas heidelda tootjate meistritiitlile, aga sõitjate MM-tiitel on olnud alati minu isiklike sihtide seas, mida jahime,“ ütles belglane. „Oleme oma uue Hyundai i20 N Rally1 masinaga astunud häid samme. Iga testiga tunneme end masinas üha mugavamalt, aga hooaja algus on kooliaeg kõigile ekipaažidele ja tiimidele. Näen ees ootavat põnevat hooaega, aga sellega käivad ilmselt kõigi jaoks kaasa kõrg- ja madalpunktid.“