Nadal kommenteeris Djokovici skandaali: see on tsirkus 

Kuigi Melbourne'i kohus andis äsja Djokovicile loa riiki siseneda, pole veel täiesti kindel, kas serblane saab suure slämmi turniiril osaleda. Nimelt võib Austraalia immigratsiooniminister kasutada isiklikku võimu ja tennisisti viisa tühistada.

35aatane Nadal, kes on saanud Austraalia lahtisteks valmistuda segamatult – eile võitis ta Melbourne'is soojendusturniiri –, usub, et Djokovic peaks saama mängida.

„Kuigi ma ei nõustu Djokoviciga kõiges, on kohus rääkinud ning andnud talle õiguse osaleda Austraalia lahtistel. See on kõige õiglasem otsus. Soovin talle parimat,“ lausus Nadal Hispaania raadiojaamale Onda Cero.

Karjääri jooksul sarnaselt Djokovicile ja Roger Federerile 20 suure slämmi turniir võitnud Nadal leiab, et vaktsineerimine on koroonapandeemia vastu võitlemiseks hädavajalik.

„Kõik tähtsad asutused ja [teadlased] on öelnud, et vaktsiin on ainus viis pandeemia ja viimased 20 kuud kestnud katastroofi lõpetamiseks. Seega proovin järgida ekspertide nõuandeid. Kõik vaidlused selle olukorra üle on üks tsirkus. Kuid see, et viiruse tagajärjel on surnud miljoneid inimesi, on fakt,“ selgitas ta.

Nadal oli varasemalt teinud Djokovici pihta kriitikat – ta usub, et rivaal on paljuski ise süüdi, et sattus nõnda täbarasse olukorda.