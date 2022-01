Võrkpallikoondise uueks peatreeneriks sai mitmeid tippklubisid juhendanud itaallane. „Loodan leida Eestist palju talenti.“ 

Soli kuulus koondise peatreeneri kandidaatide ringi ka 2019. aastal, nüüd pakkumist saades ta pikalt ei mõelnud. „Mul oli juba 2019. aastal Tallinnas alaliiduga kohtumas käies hea tunne ja nüüd polnud mul otsuse langetamiseks vaja rohkemat kui Pevkuriga rääkimine. Olen tahtnud juhendada mõnd rahvuskoondist sellest ajast peale, kui olen peatreenerina töötanud ja tunnen, et Eesti koondis on minu jaoks õige koht, sest soovin ise areneda ja tunnen, et ka see koondis tahab areneda,“ kommenteeris Soli.

„Eesti mängijad paistavad võrkpallimaailmas aasta aastalt üha rohkem silma ja aina rohkem mängijaid jõuab tugevatesse liigadesse. See näitab, et teie võrkpall, võrkpallurid ja nende tööeetika on hinnas.“

Soli sõnul on tema võrkpallifilosoofias olulisel kohal nii serv kui kaitse. „Minu nägemus on arendada kogu oskuste pagasit, hoides suuremat fookust servil ja kaitsemängul, sest need kaks elementi näitavad tugevalt ka iga mängija iseloomu. Minu jaoks on tähtis ka tugeva meeskonnavaimu loomine. Igal peatreeneril peab olema kindel nägemus, millist võrkpalli ta näha soovib, aga lisaks tuleb arvesse võtta, millised mängijad sul on,“ selgitas ta.