Chelseas pahandusse sattunud Lukaku võib liituda PSGga 

Eelmisel suvel oli Chelsea maksnud Milano Interile Lukaku eest 115 miljonit eurot – see on klubi rekordost. Ent Belgia koondislane pole mänginud vastavalt ootustele. Ta on 20 mänguga löönud vaid kaheksa väravat. Seetõttu on Londoni klubi hakanud mõtlema mängija müümisele.