Djokovic on vaba mees vabal maal! Aga kui kauaks? 

Teisipäeval möödub täpselt nädal sellest, kui Djokovic postitas sotsiaalmeediasse pildi endast lennujaamas. Tennisehooaeg algab Austraalias ja maailma esireket on sealsete lahtiste meistrivõistluste kroonitud kuningas, kel taskus üheksa esikohta. Kümnenda jahtimine oli pikalt kahtluse all, sest maakera kuklapoolel on karmid koroonareeglid ja Djokovic on vaktsineerimata, kuid tolles nädalataguses postituses andis superstaar teada, et ta on saanud mängimiseks eriloa. Lennukisse! Saba lahti!