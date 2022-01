Prokuratuur algatas aasta treeneri Kaido Kaaberma suhtes uurimise

Eesti Ekspressis ilmus möödunud aasta lõpus artikkel, mis rääkis vehklemises valitsevatest sisepingetest ja sellest, kuidas Kaaberma tuhandeid eurosid väärt kahtlaseid tšekke on kirjutanud.

Kaaberma ei osanud detsembri lõpus süüdistusi tagasi lükata. „Võin ju öelda, et ei ole teinud, aga ma ei saa tõestada, et ei ole kaamel. Mul pole midagi tagasi lükata. Selles ongi küsimus, et nemad väidavad, et tšekid pole originaalid või ma ei tea, mis asja. Fakt on aga see, et Tallinna linnavolikogus eelmine president ütles, et ma võin sada tera osta, siis anti avanssi (summas 10 000 eurot – toim.) ja nüüd ma andsin selle avansi tagasi,” lisas ta.

Täna kirjutab Ekspress, et möödunud nädala lõpul alustasid Põhja ringkonnaprokuratuur ning Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja majanduskuritegude talitus Ekspressi avalikustatud faktide põhjal Kaaberma suhtes kriminaalasja.

„Saame kinnitada, et prokuratuuri laekus kuriteoteade, mille alusel alustasime asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust kelmust käsitleva paragrahvi alusel,“ selgitas ringkonnaprokurör Anneli Masing sel nädalal Ekspressile. „Uurimise käigus kontrollime muu hulgas ka artiklis esitatud väiteid, et selgitada välja, kas toime on pandud kuritegu.“