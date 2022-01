Kaido Kaaberma avatud kriminaalasjast: mina endal süüd ei näe, tegu on vehklemisliidu eelmise juhatuse kättemaksuga 

„Käib mustamine, ju siis peatreeneri koht on nii magus, et peab kõikide vahenditega mustama,“ ütleb Õhtulehele Kaido Kaaberma, kes kuulis kriminaalasja avamisest ajakirjaniku käest. „Vehklemisliidu eelmine president Indrek Paal ja juhatuse liikmed maksavad kätte, et nad maha võeti. Minu vastu otsitakse erinevaid variante ja komprat.“