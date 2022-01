AJASTU MÄRK: Pekingi olümpia iluuisuprogrammis võistleb mittebinaarne sportlane  

„Ma loodan, et kui inimesed kuulevad mu lugu, ei keskenduta ainult sellele: vau, Timothy on esimene mittebinaarne inimene, kes saavutas spordis edu,“ ütles LeDuc pressikonverentsil. „Loodan, et jutt keskendub rohkem sellele, et queer-inimesed võivad olla avatud ja spordis edukad. Oleme alati olnud olemas ja osa spordist. Varem pole asi olnud nii avalik.“