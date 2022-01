Paide linnameeskond palkas Gambiast kolm talenti

23aastane Jarju on esindanud nii Gambia U20 kui U23 koondist, 19aaastane Tambedou ja temast aasta noorem Singhateh avaldasid linnameeskonnale muljet oktoobrikuisel treeningnädalal Gambias. 12kordse Gambia meistri Real de Banjuli jalgpalluritest on Paidet esindanud ka Alassana Jatta ja Muhammed Sanneh, kes mängivad nüüd vastavalt Taani ja Tšehhi meistriliigas.

Spordidirektor Gert Kams selgitas meeskonna kodulehel, et üleminekud on osa suuremast pildist. „Paide linnameeskonna ja Real de Banjuli koostöö sai tegelikult alguse juba aastaid tagasi, kui Alassana Jatta ja Muhammed Sanneh klubiga liitusid. Nende mängijate edasipüüdlikkus ja areng andis meile selge arusaama, et Gambia noored mängijad on töökad, võimelised kiiresti õppima ja tahavad jalgpallis läbi lüüa,” lausus ta.