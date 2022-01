„KOLMAS POOLAEG" | Levadia legend pajatab lugusid Guinnessi rekordi väärilisest euromängust ja kuidas ta Horvaatia koondise peatreenerit Viljandisse vedas 

Nimelt teatas Levadias 20 aastat töötanud pressiesindaja Indrek Petersoo 3. jaanuaril, et aastavahetusega sai tema aeg klubis ümber. Nii kutsusimegi Petersoo „Kolmanda poolaja” stuudiosse, et rääkida lahkumisest ja loomulikult meenutada ajaloost värvikamaid lugusid.

Indrek Petersoo on ainus inimene, kes on näinud koha peal iga viimset kui üht Levadia euromängu. Ta on staadionil olnud isegi UEFA Youth League’i Levadia noortemängudel. Meenutamisele tulid näiteks seigad, kuidas Tel-Avivi Maccabi klubi igale Levadia liikmele eraldi turvameest pakkus või kuidas ta praegust Horvaatia koondise peatreenerit Zlatko Dalicit omal ajal Viljandisse sõidutas.