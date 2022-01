Djokovic silub skandaale: tunnistas koroonareeglite rikkumist, aga valetamise lükkas agendi kaela 

Kuigi maailma esireket Djokovic võitis kohtus Austraalia võime, kes soovisid vaktsineerimata tennisetähe viisa tühistada, pole tema hädad maakera kuklapoolel sugugi lõppenud. Teisipäeval selgus, et austraallased uurivad, kas tennisist on riiki sisenemiseks täidetud dokumentidel valetanud: seal oli kirjas, et Djokovic on viimase kahe nädala jooksul viibinud vaid kodus, kuid tema sotsiaalmeedia postitused paigutasid mehe nii Serbiasse kui ka Hispaaniasse.