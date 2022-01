Meesiluuisutaja andis Tallinnas positiivse koroonaproovi. EMi korraldajad: eeldasime, et mõni juhtum tuleb 

„Meie protokoll nägi ette, et kõik võistlustele sisenejad peavad andma negatiivse PCR-testi. Vastavalt proovi tulemustele reageerime, aga me kõik eeldasime, et mõni juhtum tuleb, sest omikron on väga levinud variant. Olime selleks valmis, et kui kuskil on nakatunu, siis saame võimalikult paljusid säästa,“ lausus Tallinnas toimuva EMi Covidi koordinaator Grete Siirak Õhtulehele „Võistlustel on testimiskohustus suurem kui Eestis laiemalt sätestatud, sest ISU kehtestas riigist rangemad reeglid.“