Loobumisvõiduga Sydneys poolfinaali pääsenud Kontaveit: „See pole kunagi viis, kuidas soovin kohtumist võita.“  

„See pole kunagi viis, kuidas soovin kohtumist võita. Loodan, et ta saab ennast järgmisteks nädalateks korda,“ oli Kontaveit kohtumise järel antud intervjuus lootusrikas, et tema hea sõbranna Jabueri vigastus pole liiga tõsine.

2 : 2 seisult sai Kontaveit kohtumise esimese murde kätte, sest vastane ei suutnud klaarida eestlanna täpselt joonele lennanud palli ning seejärel tegi Jabeur murdepallil lihtvea. Kuid rõõmu ei jätkunud kauaks, sest järgmises geimis oli Kontaveit hädas oma serviga, andis topeltveaga tuneeslannale võimaluse murdeks, mille too ära kasutas.

Esimese seti otsustavad sündmused toimusid üheksandas geimis, mida Jabuer juhtis 30 : 0, kuid seejärel suutis Kontaveit vastast jooksutada ning võitis järgmised neli pallivahetust, mille järel enda peale vihane aafriklanna viskas mänguvahendi, kus see ja teine. 5 : 4 seisult pakkus Anett öösel üleval olnud Eesti fännidele taas närvikõdi, sest Jabeuril oli kaks murde võimalust, kuid lõppeks võitis Kontaveit vastase tõrjevea järel 43 minutit kestnud avaseti 6 : 4.

Seejärel kutsus Jabuer väljaku kõrvale füsioterapeudi, kes asus tööle sportlase selja kallal. Ehkki osavate kätega abiline proovis tuneeslannat erinevate nõksudega taas mänguvõimeliseks putitada, siis see ei õnnestunud ning Kontaveit sai loobumisvõidu.

„Ta on väga võistlushimuline ja esimene sett oli tasavägine. Oleme varem mitu korda kohtunud ja tavaliselt on ta peale jäänud, seega olen oma mänguga rahul,“ lisas Kontaveit, kellelt uuriti vägeva eelmise aasta lõpu ja maailma esikümnesse tõusmise kohta. „Vaikselt sain aru, mida ma tegin ning suutsin edu tähistada. Ühe eesmärgi täitsin, nüüd olen pannud endale uued sihid.“